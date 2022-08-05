ما علاقة مغنية أمريكية شهيرة برفع درجة حرارة الأرض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اتهم تقرير إخباري نشره الموقع الصحافي الأمريكي " أكسيوس"، مجموعة من المشاهير من بينهم المغنية الأمريكية تايلور سويفت بالإضرار بكوكب الأرض.

وأفاد الموقع أن هؤلاء المشاهير يرتكبون هذه السلوكيات التي تتوعد الكوكب بالمزيد من التغيرات المناخية، نتيجة للطائرات الخاصة التي يمتلكونها، وفقًا لموقع "سكاي نيوز" عربية نقلًا عن "أكسيوس".

ومن جهتها، أشارت شركة "يارد" البريطانية المتخصصة في التسويق، أن تايلور سويفت تأتي على رأس قائمة المشاهير، الذين يزيدون من تلك الانبعاثات، بحسب "سكاي".

وأوضح التقرير أن الطائرات الخاصة الصغيرة تصدر الكثير من غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يزيد من خطر الاحتباس الحراري.