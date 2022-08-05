ارتفع فوق 19 جنيهًا.. كيف تحرك سعر الدولار في مصر خلال الأسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتخطى سعر العملة الخضراء 19 جنيهًا للدولار الواحد.

ووفقا لبيانات البنك الأهلي، ارتفع سعر الدولار للبيع خلال تعاملات الأسبوع بنحو 17 قرشًا لينهي تعاملات أمس الخميس عند 19.14 جنيه للبيع مقابل 18.97 جنيه للبيع يوم الأحد الماضي (بداية الأسبوع).

أما سعر الشراء، فارتفع الدولار من 18.91 جنيه للشراء يوم الأحد إلى 19.08 جنيه للشراء يوم أمس الخميس.

ويوم الخميس، ارتفع سعر الدولار، في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، ما بين بنوك عامة وبنوك خاصة.

وسجل سعر الدولار، بنهاية تعاملات الخميس في البنوك كالتالي:

بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.06 جنيه للشراء ، و19.16 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.06 جنيه للشراء بزيادة، و19.16 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

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