شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من أسطورة ليفربول عن رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدلى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، بتصريح مثير حول تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد، والجدل المنتشر بخصوص مصيره مع الشياطين الحمر.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد استعاد خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وانضم رونالدو إلى قلعة الأولد ترافورد، بعقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر.

رونالدو يرغب في الرحيل

وبعدما قضى رونالدو موسم سيء مع مانشستر يونايتد، طالب وكيله خورخي مينديز، بالبحث عن عروض للرحيل في الصيف الجاري، لرغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

تعليق كاراجر عن رونالدو

وقال كاراجر، في تصريحات لصحيفة “مترو” البريطانية: “اعتقدت دائمًا أن رونالدو كان صفقة غريبة، ولطالما شعرت أن هذا الموقف سيأتي، حتى لو قدم أداء رائعا لمانشستر يونايتد”.

وتابع: "لقد وقع عقدًا لمدة عامين بالإضافة لعام آخر، وهو ما لم أصدقه، فهو في مرحلة معينة من مسيرته، وليس نفس اللاعب الذي كان عليه، واستمرت مسيرته لفترة أطول لأنه محترف رائع".

واستكمل: "لكن حقيقة أنه يبلغ الآن 37 أو 38 من عمره فهو ليس نفس اللاعب، رغم أنه لازال هدافا لكن ليس نفس اللاعب، ولا يوجد ناد آخر في أوروبا يريده في هذه اللحظة، وقد أكون مخطئا".

واختتم: "في الوقت الحالي لا تريده الأندية الأخرى، وأعتقد إذا سألتم إريك تين هاج المدير الفني فهو لا يريده، ولست متأكدًا تماما من أن غرفة الملابس في اليونايتد تريد كريستيانو الآن".