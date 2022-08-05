انت الان تتابع خبر كلوب غاضب من موعد كأس العالم في قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة فولهام، عندما سئل عن ما إذا كان الموسم الجديد لا يزال عبارة عن ماراثون طويل أو سباقين سرعة بفضل المونديال : "الجزء الثاني بكل تأكيد ليس سباقا للسرعة، لأننا نلعب المباراة الأولى بعد البطولة في 26 ديسمبر وينتهي الموسم في مايو، هذا ليس سباقا، أفهم السؤال جيدا لكن لا يمكنني رؤية إجابة حقيقية".وأضاف: "لم أسمع أي شخص يتحدث عن الأمر بهذه الطريقة وكأنه سباق يجب الاستعداد له بشكل مختلف، سنستعد له كما نفعل كل موسم بالصورة المعتادة".

وأوضح المدرب الألماني: "لو حصل كل اللاعبين على استراحة فهذه ليست مشكلة، سيكون أمرا جيدا نوعا ما، لأنها ستكون مثل العطلة الشتوية التي تحدث في ألمانيا كثيرا، ونحن نجيد التعامل مع ذلك، لكن هناك لاعبين آخرين سيلعبون كأس العالم لفترة طويلة مثل الذين سيتأهلون لنصف النهائي ويحصلون على راحة بعدها بأسبوع، لماذا لم يتم إحضار جميع الأطراف والاتحادات للحديث عن الأمر وإيجاد الحلول؟".



وتابع: "لم أكن غاضبا في البداية بخصوص كل هذه الأشياء، ولكن مجرد الحديث عن هذه الأمور الآن يجعلني في قمة الغضب".

وبين كلوب: "مشكلتي أن الجميع يعرف أن المواعيد والأجندة الخاصة بالموسم ليست على ما يرام ولكن لا أحد يتحدث عن الأمر بما يكفي، يجب أن يتغير شيء ما".

وأكمل "الاتحاد الدولي أو الأوروبي أو الإنجليزي أو رابطة الدوري الإنجليزي أرجوكم اعقدوا مؤتمرا مع بعضكم البعض مرة واحدة حيث يكون أهم موضوع مطروح للنقاش هو الجزء الأهم من اللعبة وهم اللاعبين".

واختتم كلوب حديثه، قائلا: "كأس العالم يقام في موعد خطأ لأسباب خاطئة".

