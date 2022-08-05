اخبار العالم

مبابي خارج قائمة باريس سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر مبابي خارج قائمة باريس سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-05 | 17:34

مبابي خارج قائمة باريس سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي

المصدر:

510 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة
بات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، خارج قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة كليرمون فوت، مساء غد السبت، في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي.
ويبدأ الفريق الباريسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كليرمون، على ملعب الأخير في جيريل مونتييد، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

وذكر سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "مبابي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في العضلات"، مشيرا إلى أنه "سيستمر بمركز التدريب لتلقي العلاج اللازم".


وأوضح البيان أن "اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية في غضون 72 ساعة، لمعرفة مدى قوة الإصابة وفترة الغياب المحتملة".

من ناحية أخرى، استبعد جالتير، المدير الفني لباريس، الرباعي "إدريسا جاي، هيريرا، ماورو إيكاردي، ريناتو سانشيز".

وشهدت القائمة تواجد صفقتين جديدتين أبرمهما النادي في الأسابيع الأخيرة، هما "موكيلي وإيكيتيكي".

وفيما يلي قائمة باريس:
"نافاس، ريكو، دوناروما، حكيمي، كيمبيمبيراموس، ماركينيوس، فيراتي، باريديس، ، بيرنات، دانيلو بيريرا، فيتينيا، سارابيا، عبدو ديالو، مينديز، موكيلي، كاليمويندو، ليو ، إيمري، إيكيتيكي".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا