مبابي خارج قائمة باريس سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي

ويبدأ الفريق الباريسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كليرمون، على ملعب الأخير في جيريل مونتييد، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

وذكر سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "مبابي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في العضلات"، مشيرا إلى أنه "سيستمر بمركز التدريب لتلقي العلاج اللازم".



وأوضح البيان أن "اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية في غضون 72 ساعة، لمعرفة مدى قوة الإصابة وفترة الغياب المحتملة".

من ناحية أخرى، استبعد جالتير، المدير الفني لباريس، الرباعي "إدريسا جاي، هيريرا، ماورو إيكاردي، ريناتو سانشيز".

وشهدت القائمة تواجد صفقتين جديدتين أبرمهما النادي في الأسابيع الأخيرة، هما "موكيلي وإيكيتيكي".

وفيما يلي قائمة باريس:

"نافاس، ريكو، دوناروما، حكيمي، كيمبيمبيراموس، ماركينيوس، فيراتي، باريديس، نيمار، بيرنات، دانيلو بيريرا، فيتينيا، سارابيا، عبدو ديالو، مينديز، موكيلي، كاليمويندو، ليو ميسي، إيمري، إيكيتيكي".

