بعد اغتيال تيسير الجعبري.. فصائل فلسطينية تنهي الوساطة المصرية مع إسرائيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنهاء العمل بالوساطة المصرية مع إسرائيل، وذلك على خلفية القصف الإسرائيلي على غزة واغتيال أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي.



وقال متحدث باسم الغرفة المشتركة إن "العدو غدر بالوساطة المصرية فنحن من هنا نقول لا وساطة بعد هذه اللحظة".

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفاً على شقة سكنية في فرج الشفاء بمدينة غزة ما أسفر عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

وأسفر القصف الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 8 فلسطينيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة 44 آخرين بجراح مختلفة.

وتأتي العملية الإسرائيلية بعد أيام من استنفار واسع على حدود القطاع تحسبًا لرد من الحركة على اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي من مخيم جنين في الضفة الغربية.