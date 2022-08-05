شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير استخباراتي: مقتل الظواهري يأتي مع تزايد توسع الأنشطة الإرهابية في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آخر انتصارات أيمن الظواهري

قبل أكثر من أسبوع بقليل من مقتل زعيم القاعدة في كابول بصواريخ أطلقتها طائرة أمريكية دون طيار، هاجم مسلحون من أكبر فرع للتنظيم في إفريقيا جنوب الصحراء أهم قاعدة عسكرية في مالي.

كانت تكتيكات الهجوم مألوفة - قام انتحاريون بتفجير فجوة في الدفاعات للسماح للمسلحين بالوصول إلى المدافعين المذهولين - لكن العملية كانت بمثابة تصعيد كبير.

نقطة تفتيش أمنية في كابول.

خلال أكثر من عقد من حرب المتمردين في مالي، لم يسبق أن ضرب تنظيم القاعدة أي هدف بهذه الأهمية ولا قريبًا جدًا من العاصمة باماكو.

أبرز الهجوم على القاعدة في كاتي إصرار التنظيم في إفريقيا وأماكن أخرى على الرغم من عقود من الضغط المكثف من حملة مكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة والتنافس الشرس من فصيل منشق أصبح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش).



جاء في تقرير للأمم المتحدة تم تجميعه من معلومات استخبارية قدمتها الدول الأعضاء في يوليو / تموز أن السياق الدولي مواتٍ للقاعدة، التي تنوي الاعتراف بها مرة أخرى كزعيم للجهاد العالمي.

كان الهجوم الذي وقع في مالي الشهر الماضي دليلًا على قرار الظواهري عام 2011 بالتخلي عن استراتيجية الضربات المذهلة ضد الغرب التي كان يفضلها سلفه أسامة بن لادن. وبدلًا من ذلك، وجه القادة الإقليميين للقاعدة بالسعي لتحقيق مكاسب محلية، دون تشتيت انتباههم بمحاولات مهاجمة الطيران الدولي أو قصف المدن الأوروبية.

حذر تقرير الأمم المتحدة الأخير من أن أي منطقة أقامتها القاعدة أو داعش قد تستخدم كمنصات انطلاق لمثل هذه العمليات في المستقبل القريب.

"لا يزال التهديد من تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة منخفضًا نسبيًا في المناطق غير الخاضعة للصراع، ولكنه أعلى بكثير في المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع أو المجاورة لها. وأضافت أنه ما لم يتم التوصل إلى حل ناجح لبعض هذه الصراعات... فإن واحدًا أو أكثر منها سيحتضن قدرة تشغيلية خارجية لداعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام) أو تنظيم القاعدة أو جماعة إرهابية ذات صلة.

أثبت التقدم المحرز في مالي صحة جزء آخر من استراتيجية الظواهري: بناء الدعم الشعبي. يمكن استغلال مظالم المجتمعات المهمشة، لا سيما عندما تكون الحكومة ضعيفة أو مفترسة، كما قال لقادة المنتسبين بعد السيطرة على القاعدة في عام 2011. ويمكن بناء علاقات قوية مع الجهات الفاعلة المحلية من خلال التعاون وحتى الزواج البيني. إذا استخدموا العنف، فإن المنتسبين يحتاجون إلى البحث عن أهداف يمكن اعتبارها مشروعة.