شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 36 قتيل في هجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدةشرق الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ومع اقتراب موعد الانتخابات العام المقبل ، يخشى المحللون أن تكون الدوافع السياسية هي الدافع وراء تصاعد العنف والتوتر في المنطقة



تتزايد المخاوف من اندلاع موجة جديدة من العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتزايد التوترات الإقليمية.

لقي 36 شخصًا، بينهم أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مصرعهم في الأسبوعين الماضيين حيث خرب مئات المحتجين وأضرموا النيران في مباني الأمم المتحدة في عدة مدن في المقاطعات الحدودية الشرقية.

على الرغم من وجود موجات مماثلة من الاحتجاجات من قبل، إلا أن القليل منها تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا. مع اقتراب موعد الانتخابات العام المقبل، يقول المحللون إن الجهات السياسية الفاعلة تؤجج الاضطرابات.

في الأسبوع الماضي، طردت جمهورية الكونغو الديمقراطية فعليًا المتحدث باسم مونوسكو، قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، بعد أن أدلى بتصريحات "غير لائقة وغير مناسبة" قالت السلطات إنها ساهمت في التوترات مع السكان المحليين. وقالت السلطات هذا الأسبوع إنها تريد إعادة تقييم خطة انسحاب بعثة حفظ السلام.

واتهم مدنيون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو، التي نشطت منذ أكثر من عقد، بالفشل في حمايتهم من عنف الميليشيات الذي ابتليت به المنطقة منذ فترة طويلة ولكنه اشتد في الأشهر الأخيرة. وطالب المتظاهرون بالانسحاب الفوري للقوة.

فشل الحكومة يزيد من مطال بقاء قوات مونوسكو

وقالت نيليكي فان دي والي، مديرة مشروع منطقة البحيرات العظمى في مجموعة الأزمات الدولية، إنه من السهل إلقاء اللوم على مونوسكو.



وقالت لصحيفة الغارديان: "الناس غاضبون في الواقع من دولة فاشلة، وحكومة فاشلة، وجيش غير قادر، لكن مونوسكو لها حضور واضح للغاية مع دورياتها وقواعدها، وبالتالي تصبح بؤرة للإحباطات الشعبية".

في استطلاع للرأي نشرته يوم الخميس مجموعة أبحاث الكونغو في جامعة نيويورك ومعهد إيبوتيلي ومقره كينشاسا، قال 44٪ ممن تم سؤالهم إن على مونوسكو مغادرة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الفور - وهو نفس عدد أولئك الذين أرادوا بقاء البعثة في عام 2016.

قال وزير الخارجية، كريستوف لوتندولا، إن مونوسكو من المقرر أن تسلم معظم مهامها إلى القوات المحلية بحلول عام 2024، وفقًا لجدول زمني تم وضعه العام الماضي، لكن الحكومة تهدف الآن إلى تسريع رحيلها.

وقد تم تقليص القوة، التي تسلمت من عملية سابقة للأمم المتحدة في عام 2010، لسنوات، وتنتهي تفويضها الحالي في ديسمبر. كان من المتوقع أن يكون التجديد لعام آخر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءً شكليًا ولا يزال المحللون يعتبرونه مرجحًا للغاية.

وقد اتُهمت قوات حفظ السلام بالانتقام بالقوة، وفي بعض الحالات بالذخيرة الحية، حيث ألقى مئات المتظاهرين الحجارة والقنابل الحارقة، وتخريب وإضرام النار في مباني الأمم المتحدة.