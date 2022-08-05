شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الزيادة السكانية على احتياجات المواطنين؟ تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الزيادة السكانية تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها.

وذكر تقرير لمؤسسة ماعت أنه تأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية، ورصد التقرير الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية في مصر على المواطن، وتأثيرها بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.