شكرا لقرائتكم خبر عن "دون تشفير".. 5 قنوات مفتوحة تنقل الدوري الإنجليزي على جميع الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهى القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الكروى الجديد 2022-2023، في البطولة التي ستنطلق فعاليتها اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر أغسطس الجارى بمواجهة آرسنال ضد كريستال بالاس

آرسنال ضد كريستال بالاس

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ويأمل النادي اللندني في بداية قوية أمام كريستال بالاس وتحقيق الفوز من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الإنجليزي هذا الموسم وذلك لتحسين بدايته عن الموسم المنصرم.

آرسنال قد تلقى هزيمة مفاجأة في لقائه الأول أمام نادي برينتفورد من الموسم الماضي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأخير.

5 قنوات مفتوحة تنقل الدوري الإنجليزي

ويمكنكم الحصول على تردد القنوات على النحو التالي:

قناة ديما سبورت الرياضية- Diema Sport 2 HD.

التردد:11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ:3/4

قناة Digi Sport 1 HD Hungary

معامل التصحيح 2/3

التردد 11823.

قناة كانال سبورت

القمر الصناعي يوتلسات.

تردد القناة:11512.

معدل الترميز 3000.

الاستقطاب أفقي.

التصحيح DVB-S2 8PSK 8/9.

التشفير ناجرافيشن.

قناة Canal+ Sport

القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد القناة: 11278 – 11488.

الاستقطاب: أفقي.

قناة canal+sport 3 HD

القمر الصناعي هوت بيرد

التردد 10892.

الاستقطاب افقي.