شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتغنى بنجم الفريق: لا أطيق الانتظار للعمل معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق ليفربول تحت قيادة مديره فني يورجن كلوب، استعداداته لانطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستبدأ اليوم في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة بمباراة آرسنال وكريستال بالاس.

موعد مباراة ليفربول الأولى بالدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يبدأ ليفربول مبارياته غدا السبت أمام فولهام في تمام الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة في أولى لقاءات الفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كلوب يتحدث عن صفقات الفريق الجديدة

وعبر كلوب عن سعادته البالغة بصفقات الفريق خلال الفترة الماضية والتعاقد مع أكثر من لاعب في الميركاتو الصيفي الحالي مؤكدا أنه يتطلع لحصد اللقب هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي على هامش لقاء الغد أمام فولهام:"تعاقدنا مع نونيز من بنفيكا وفابيو كارفاليو من فولهام، أحب فابيو إنه لاعب رائع وموهبة هائلة".

وأضاف:"إنه لا يزال صغيرا وسعداء حقا بوجوه معنا، نحن لا ننتظر اللاعبون حتى يبلغوا عمر ال22 أو ال23، نحتاج جميعا إلى التوفيق في الحياة".

وأكمل:"نونيز جاهز للمباراة ولكن هذا لا يعني أنه سيبدأ اللقاء، لا يوجد علاقة أنه جاهز بأنه سيكون أساسيا، لا يزال لدينا خيارات مختلفة وهذا ما سنستخدمه الفترة القادمة".

كلوب يتغنى بجوتا ويتحدث عن إصابته

وعن إصابة جوتا قال:"أنا متحمس جدا لعودته في أسرع وقت، لقد تناولت معه الإفطار صباح اليوم وهو ملتزم تماما تجاه الفريق ولايزال لديه الكثير ليقدمه في المستقبل".

وأكمل:"سعيد لأنه قام بتجديد عقده ولكن لسوء الحظ غير قادرين على الاعتماد عليه الفترة القادمة بسبب الإصابة، لا أطيق الانتظار للعمل معه مرة أخرى".