شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر أغسطس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال وكريستال بالاس في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

آرسنال وكريستال بالاس

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ويأمل النادي اللندني في بداية قوية أمام كريستال بالاس وتحقيق الفوز من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الإنجليزي هذا الموسم وذلك لتحسين بدايته عن الموسم المنصرم.

آرسنال قد تلقى هزيمة مفاجأة في لقائه الأول أمام نادي برينتفورد من الموسم الماضي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأخير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس

وتأتي قناة بين سبورت بريميوم 1 على رأس القائمة الطويلة التي ستنقل فعاليات مباراة آرسنال وكريستال بالاس على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي خليل البلوشي، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غرب 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Astra 3A 23.5 شرق 11547 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

بينما جاءت باقي القنوات على النحو التالي:

قناة Canal + France

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرق 11856 عمودي 27500 3/4 ناجرافيشن Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرق 12012 عمودي 27500 3/4 ناجرافيشن

قناة Sky Sports Main Event UK