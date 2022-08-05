شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يعلق على موقفه من إشراك رونالدو بمباراة اليونايتد القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على استعدادات الفريق لانطلاقة الموسم الكروي الجديد وبداية منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ورأيه في موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفترة القادمة.

تصريحات تين هاج قبل مباراة اليونايتد الأولى بالدوري الإنجيلزي

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريق المنتظرة أمام برايتون يوم الأحد المقبل في بداية مشوار الفريق الإنجليزي بمسابقة الدوري الإنجليزي:"نشعر بالإثارة كما هو الحال في كل موسم، ولكن عندما تصل إلى فريق جديد، يكون الأمر صعبًا، ولكن نتطلع ليوم الأحد".

وأكمل:"برايتون فريق جيد ويقدم كرة قدم رائعة، يجب أن نتطلع للمباراة الأولى، نريد الفوز بكل لقاء، وسنحاول القيام بذلك يوم الأحد".

تين هاج يكشف موقفه من إشراك رونالدو في المباراة القادمة

وعن مشاركة الصفقات الجديدة في مباراة برايتون قال:"نحتاج إلى منافسة في قائمة الفريق وننتظر موسم طويل والعديد من المباريات، نحتاج إلى العديد من اللاعبين الجيدين، ومارتينيز وإريكسن جاهزان بما يكفي للبدء".

وعن رأيه في موقف رونالدو الفترة المقبلة قال:"ناك الكثير من اللاعبين الذين غادروا مبكرًا، وكانت الأضواء مسلطة على كريستيانو فقط، وهذا ليس صحيحًا، يجب البحث جيدًا، أنا سعيد بتواجده، نملك مهاجم بارز، وهو يتواجد معنا في القائمة".

وعن موقفه من إشراكه من عدمه بشكل أساسي في المباراة القادمة قال:"سنرى ماذا سيحدث".