أول موقف من آلاء حسين بعد وفاة طليقها الفنان العراقي سعد مجيد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

وجهت الفنانة العراقية آلاء حسين، اليوم الجمعة، رسالة تعزية لعائلة الفنان العراقي سعد مجيد الذي وافته المنية صباح اليوم أثر مرض عضال، فيما عبرت عن استعدادها بالتكفل بمصاريف مراسيم الدفن.



وقالت حسين في منشور عبر صفحتها في الفيسبوك وتابعتها الخليج 365، "اتقدم بالتعازي الى اولاد المرحوم سعد مجيد وكل من اخوانه واخواته وعائلته واقاربه".

واضافت، "اعزي كافة الزملاء ايضاً وأسال الله ان يغفر له ويتغمده بواسع برحمته".

وتابعت، "بعد استشارة اشقائي وعمامي وخوالي في حال عدم قدرتكم مستعدين نتكفل بالدفن وكل مصاريفه رغم اني مو بالعراق الان ورغم طلاقنا اللي صارله اكثر من 7 سنوات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، وفاة الفنان سعد مجيد إثر مرض عضال.

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان سعد مجيد ،والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".