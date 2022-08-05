فلسطين.. مقتل قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي بضربة جوية إسرائيلية

وذكرت وسائل اعلام دولية بأن "طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت نقطة لسرايا القدس بشمال القطاع، مما تسبب بإصابات لم يتم تحديدها بعد. كما تم سماع دوي انفجارات غرب القطاع".

وأعلن جيش الاحتلال، بدء عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة تحت اسم "الفجر الصادق".



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فان الجيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال قياديا بارزا في حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

فيما اكدت مصادر فلسطينية بغزة "مقتل تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس (لواء غزة والشمال)".