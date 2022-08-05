محافظ الجيزة يتفقد أعمال محور 26 يوليو الجديد والكوبري المتقاطع مع أحمد عرابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة الأعمال الإنشائية لمحـور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل ونسب تنفيذ الكوبري المقرر إنشاؤه بتقاطع محور 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابي مرورًا بأعلى منطقة البراجيل، وذلك في ضوء جهود تطوير واستحداث شبكة الطرق بنطاق محافظة الجيزة.

وكلف أحمد راشد، رؤساء الأحياء المعنية بضرورة التعاون الكامل مع الجهات والشركات المنفذة للمشروعات الجارية لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه انتظام العمل.

وتابع محافظ الجيزة أعمال ترميم ورفع كفاءة عدد من القطاعات بالطرق بشمال الجيزة والعجوزة والدقي، مشددًا على ضرورة إعادة الشئ لأصله بالطرق التي تم تنفيذ أعمال مرافق بها لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وشملت جولة المحافظ متابعة جهود رفع المخلفات وحالة النظافة والإشغالات بأحياء شمال الجيزة والدقي والعجوزة وجنوب، مؤكدًا على أهمية التواجد الميداني على مدار اليوم لضمان انتظام العمل وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

رافق المحافظ، خلال الجولة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.