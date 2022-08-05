ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 4 من بينهم طفلة تبلغ خمسة أعوام، وإصابة 19 اخرين.

وكشف المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، أنّ قصف غزة واستهداف وترويع المدنيين العزل جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.

ودعا الحايك، المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل فوراً لمنع الاحتلال من ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني‏.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أن العدو يبدأ حرباً تستهدف الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلاميس في فلسطين، زياد النخالة، الجهاد الإسلامي، "علينا جميعاً واجب الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا وألا نسمح للعدو بأن يمرر سياسته الهادفة إلى النيل من المقاومة والصمود الوطني".

وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة "هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالاً ولا مهادنة، اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان، سيثبت مقاتلونا أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة الصلف الصهيوني، على العدو الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كامل".