مدير أمن الفيوم يصدر الحركة الداخلية لضباط الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أصدر اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، اليوم الجمعة ، الحركة الداخلية لضباط الشرطة على مستوى المراكز والأقسام وشملت الحركة تعيين العميد مصطفى حسن رئيسا لفرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، والعميد حسن عبد الغفار رئيس فرع البحث لقطاع شرق الفيوم.

وشملت العميد محمد والى مديرًا لإدارة تأمين الطرق والمنافذ، والعميد حسام عبد التواب وكيلًا. والرائد أحمد فريتم رئيسا للمباحث، و تعيين العقيد محمد حسين طرفاية رئيسا لمباحث قسم تنفيذ الأحكام، والعميد على جابر مديرا لإدارة شرطة النجدة، وتعيين كريم حمزة رئيسا لمباحث المرور والرائد هشام على حسن وكيلا للمباحث تعيين العقيد إسلام لطيف مأمورا لقسم شرطة مركز الفيوم، و المقدم محمد هاشم مفتاح رئيسا للمباحث، و تعيين العقيد أحمد الأشرف مأمور لقسم شرطة مركز سنورس والمقدم هيثم طلبة رئيسا للمباحث .

والعميد محمد ثابت مأمورًا لمركز شرطة إطسا، و المقدم أحمد عبد الحكيم رئيسا للمباحث والعميد محمد جلال مأمورًا لمركز طامية، والرائد محمد عشرى رئيسا للمباحث، و تعيين العقيد أحمد محمد عبد الحميد سيف مأمورا لقسم شرطة سنهور والرائد أحمد ناجي رئيسا للمباحث، والمقدم كريم محرم رئيسًا لمباحث الاشتباه، ، و المقدم محمد دعبس رئيسًا لمباحث المرافق والرائد محمود عبد العليم رئيسا لمباحث المخدرات

وتعيين العميد اسامة أبو طالب مأمورا لقسم شرطة أبشواى و الرائد أنور المصري رئيس للمباحث، والمقدم كريم حمزة رئيسا لمباحث المرور الرائد هشام على حسن وكيلا للمباحث ، الرائد عبدالله عثمان رئيسًا لمباحث يوسف الصديق . وتعيين المقدم هيثم طلبة رئيسا لمباحث قسم شرطة مركز سنورس .

المقدم سامح ، محمد ثروت رئيسًا لمباحث قوات الأمن ، ، والنقيب خالد رياض رئيسًا لمباحث مدينة الفيوم الجديدة و تعيين العقيد معتز اللواء مفتشا لمباحث مركزى الفيوم، و الفيوم الجديدة، و تعيين العقيد عاطف الواحى رئيسا لمباحث الأموال العامة، .