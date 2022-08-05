"صحى على خبر وفاته في فيسبوك".. حقيقة غرق شاب في بحر بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، العثور على شاب ادعى أصدقاؤه غرقه عقب نزوله البحر قبل الساعة السادسة صباحًا وذلك أمام مطار الجميل غرب المحافظة خارج المنطقة الخاضعة لإدارة الشاطئ وفي غير المواعيد المحددة لنزول البحر.

وأشار مدير إدارة شاطئ بورسعيد إلى أنه تلقى بلاغًا بادعاء أصدقاء شاب يدعى: العربي إبراهيم محمد الطناحي، البالغ من العمر 27 عاما، مقيم في نطاق حي الزهور، بممارسة السباحة أمام المطار خارج النطاق المكاني لفرق الإنقاذ، وذلك قبل السادسة صباحًا، رغم أنه غير مسموح بالسباحة قبل الثامنة صباحًا، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن الشاب على الشاطئ وفي البحر، والتأكد من تفاصيل الواقعة وحقيقة غرق الشاب من عدمه، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

وأكد على أنه جرى العثور على الشاب وأنه لم يتعرض للغرق كما ادعى أصدقاؤه، وجرى اصطحاب الشاب وأصدقائه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" عن أن الشاب عاد إلى منزله وكان نائمًا في حجرته وعقب 7 ساعات من البلاغ استيقظ على خبر وفاته المنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهد نعي وتعازي وحزن الآلاف في وفاته، وأجرى عقب استيقاظه اتصالاته بأقاربه وزملائه، وأبلغهم أنه بخير، وأنه كان نائمًا بالمنزل ولم يتعرض للغرق.

وكانت قد سادت حالة من الغموض على شاطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، حول واقعة فقدان شاب ادعى أصدقاؤه نزوله البحر قبل الساعة السادسة صباحا وذلك أمام مطار الجميل غرب المحافظة خارج المنطقة الخاضعة لإدارة الشاطئ وفي غير المواعيد المحددة لنزول البحر، مشيرين إلى أنهم ذهبوا لشرب القهوة في السيارات التي تتواجد على طريق بورسعيد دمياط أمام مطار بورسعيد في منطقة الجميل، إلا أن "العربي" أقدم على خلع ملابسه استعدادا للنزول إلى البحر وذلك قبل السادسة صباحًا، إلا أنهم فوجئوا عقب عودتهم من تناول القهوة، بعدم تواجد زميلهم على الشاطئ أو البحر، تاركًا الملابس والحذاء على الشاطئ، مؤكدين على أنهم لم يشاهدوه داخل المياه - حسب قولهم، وذلك قبل العثور على الشاب على قيد الحياة منذ قليل.