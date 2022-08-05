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مراكز دراسات مصرية ويمنية تكرم مشروع سعودي لنزع الألغام باليمن

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كرمت العديد من مراكز الدراسات العربية في مصر، مشروع مسام لنزع الألغام بدروع الإنسانية والنجاح على أدوارها الإنسانية في اليمن، وإنقاذ حياة ملايين من الشعب اليمني من الموت المحقق المدفون في باطن الأرض "حقول الموت من الألغام"، التي زرعتها إيران وأذرعها الإجرامية في اليمن، وتم تقديم دروع التكريم لمسؤولين المشروع السعودي والذي نجح حتى الآن في نزع أكثر من 350 ألف لغم وعبوة ناسفة من 8 محافظات يمنية.

صوره1-اليمن
قدم مشروع مسام خلال أربع سنوات 33 شهيدا في مهام نزع الألغام منهم 5 أجانب من خبراء الألغام و28 شهيدا يمنيا وأكثر من 42 جريحا من نازعي الألغام، بينهم معاقين كليا.

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وحسب المعلومات الرسمية والإحصائيات وتقارير منظمات حقوقية إقليمية ودولية، فإن اليمن لازال فيها أكثر من مليون ونصف مليون لغم زرعتها خبراء الحرس الثوري وذراعها الحوثية في كل مناطق اليمن.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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