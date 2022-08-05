بالصور- 6 مصابين في تصادم سيارتين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بمدخل مدينة إهناسيا غربي بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكي أمام مدخل مدينة إهناسيا غرب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة فارس سمير موسى، 54 عامًا، اشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى، و عبدالرحمن أيمن شعبان، 25 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، و عادل ربيع حسين، 32 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، و شقيقه «محمد»، 25 عامًا، كسر مضاعف بالقدم اليمنى، ومحمد وفيق محمود، 23 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح متفرقة، و أحمد ناصر، مصاب بغيبوبة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.