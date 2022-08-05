بالصور- أوقاف القليوبية تفتتح مسجدين تزامنًا مع احتفالات العيد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 30 من الشهر الجاري، واحتفالات الأمة الإسلامية بعيد رأس السنة الهجرية.

شارك وكيل وزارة الأوقاف، بافتتاح مسجدين بعد إعادة إحلالها وتجديدها بالكامل على نفقة وزارة الأوقاف، حيث جرى تشطيبهما وفرشهما بالكامل على نفقة الوزارة، وهما مسجد النور بقرية أكياد دجوى مركز طوخ والذي بلغت مساحته 120 مترًا تقريبًا بتكلفة بلغت 800 ألف جنيه، ومسجد الشهيد بقرية كفر شبين مركز شبين القناطر على مساحة 200 متر تقريبًا بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيه.

وخلال الافتتاح بمسجد الشهيد ألقى وكيل أوقاف القليوبية خطبة تناولت الدروس المستفادة من حادث الهجرة النبوية، وكيف كانت أساسًا لبناء الدولة على أسس التعاون والمشاركة من جميع أطياف المجتمع على اختلاف أعراقهم ودياناتهم.

كما تناولت الخطبة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى اليوم اتفاقية الدفاع المشترك في وثيقة المدينة المنورة والتي جمعت المسلمين وغير المسلمين بل كان من أهم بنودها أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم فبدأ بذكر غير المسلمين ابتداء فأثبت حرية المعتقد على أساس الاحترام المتبادل بين الجميع.

وأكد وكيل أوقاف القليوبية، أن الهجرة النبوية يجب أن تكون منهج حياة يساهم في بناء الإنسان عقليًا وفكريًا وسلوكيًا، فيكون بذلك دعمًا قويًا للوطن وسببًا راسخًا في تقدمه وازدهاره.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن ما تشهده القليوبية من عملية إحلال وتجديد للمساجد أو بناء مساجد جديدة كإنشاء جديد هو غير مسبوق في تاريخ المحافظة، حيث بلغ عدد المساجد التي جرى إحلالها وتجديدها بالكامل ومساجد أكثر من 50 مسجدًا خلال عام واحد.