شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن قائمة هدافي الفريق السماوي... كم عدد أهداف جيسوس في البيرميرليج مع السيتي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل المهاجم المخضرم جابريل جويس إستعداداته للموسم الجديد، ولكن هذه المرة بقمصان مختلفة، حيث أنضم المهاجم البرازيلي للجانرز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعد أن قضي قرابة خمس مواسم مع الفريق.

وتألق اللاعب بشكل كبير فى المباريات الإستعدادية لأرسنال، فى الوقت الذي لم يحتاج اللاعب لوقت كبير للدخول فى أجواء منظومة الجانرز، وتأكيد قيمته الكبيرة كمهاجم كبير قادرًا على العطاء، حيث سجل 5 أهداف فى أربع مباريات خاضها الفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ أرسنال مشواره اليوم فى إفتتاح منافسات البيرميرليج، حينما يحل الفريق اليوم ضيفًا على كريستال بالاس فى أولي جوالات الفريق فى الموسم الجديد، يأتي ذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ماذا قدم اللاعب طيلة السنوات الماضية مع السيتي فى البيرميرليج!؟

استطاع اللاعب مع فريقه السابق مانشسترسيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، أن يضع نفسه ضمن قائمة هدافي الفريق عبر تاريخه، حيث تمكن اللاعب من تسجيل 58هدف مع الفريق، ليحتل من خلالهم المركز الخامس فى قائمة هدافي الفريق فى مسابقة البيرميرليج منذ بدايتها.

وبالنظر إلى موسم 2019/2020، نجد أنها كانت أنجح مواسم اللاعب وأكثرها تسجيلًا للأهداف، حينها تمكن اللاعب من تسجل 14 هدفًا مع السيتي فى مسابقة الدوري، فقد كان اللاعب العقل المدير للمدرب المخضرم بيب جوارديولا فى تلك الفترة.

كما أن أرقام اللاعب القياسية لم تقف عند هذا الحد، لا سيما أن اللاعب يعد ثاني أكثر اللاعبين البرازيلين تسجيلًا للأهداف فى مسابقة البيرميرليج بعد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي.



تمريرات اللاعب الحاسمة فى الدوري الإنجليزي

ولعب المهاجم البرازيلي دور المنقذ للفريق فى كثير من الأحيان، فلم يكن هدافًا من الطراز الرفيع فحسب، بل كان صانعًا للأهداف مميز للغاية، حيث تمكن اللاعب فى موسم 2020/2021 من تقديم تسع تمريرات حاسمة للفريق، كأكثر المواسم صناعة للأهداف مع الفريق الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن اللاعب يسعي لتحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا مع أرسنال الإنجليزي فى فعاليات الوسم الجديد، حينما يخطط اللاعب لتجاوز روبرتو فيرمينو فى أكثر اللاعبين البرازيلين تسجيلًا للأهداف فى الدوري الإنجليزي والإنفراد بالصدارة.