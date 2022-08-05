تاكيداً للسومرية.. الكشف عن مفاجأة تخص المفاوضات بين الصدر والعامري

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد رئيس كتلة بــــدر النيابية النائب مهدي تقي الآمرلي، اليوم الجمعة، ان المفاوضات والحوارات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال الآمرلي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العامري اصبح حلقة الامان والوصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي"، لافتا الى ان "المفاوضات والحوارات بين الصدر والعامري ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة لإيجاد صيغة حل للأزمة الحالية".

وصباح اليوم، أفاد مصدر سياسي، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيلتقي رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس حركة عطاء، فالح الفياض.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العامري والفياض سيكونان عصر اليوم في ضيافة الصدر، بالحنانة في النجف الأشرف".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الصدر، الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، وقالت الأخيرة عقب اللقاء، إنها بحثت أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية.