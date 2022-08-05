بينهم ضابطتان.. مصرع 3 أشخاص بحادث سير مروع في أربيل (صور)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اربيل

أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الجمعة، بمصرع واصابة اربعة اشخاص بينهم ضابطان في الشرطة بحادث دهس مروع وسط مدينة أربيل.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " سيارة (هوندا فولستر) إصطدام بمجموعة من المواطنين بسرعة عالية الأمر الذي ادى الى وفاة ضباط من الشرطة العراقية (الملازم ديانا محمد فرج) و(رسل كمال عبد الرحمن) والمواطنه (نور محمد فرج) واصابة الضابط (الملازم افنان ابراهيم طاهر) التي تمر الآن بحالة خطيرة"

وأشار البيان إلى أنه "تم فتح ملف التحقيق في الواقعة واحتجاز سائق المركبة المدعوة (ز.م.ج) وفق المادة (24) من قانون المرور وتم حجز السيارة".