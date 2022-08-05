شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تصدر توصياتها بشأن دور الرياضة فى تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الجلسة الحوارية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عدد من التوصيات، أبرزها إلزامية ممارسة الرياضة داخل المدرسة كما يحدث بالخارج، وجعلها ضمن مواد النجاح المؤهلة للعام المقبل.

كما أوصت الجلسة الحوارية بضرورة وضع إطار تشريعي ينظم التفرغ الجزئي للاعبين في البطولات الدولية والقارية الممثلين لمصر في العملية الدراسية سواء في التعليم الجامعي أو الأساسي.

وفيما يتعلق بالدورات الأولمبية، أوصت اللجنة بضرورة استمرار الوزارة في التخطيط بكفاءة وفعالية نحو الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ووضع خطة شاملة وواضحة لمشاركة أكبر في دورة الألعاب الأولمبية وحصد المزيد من الميداليات، والاهتمام بالتدريب النفسي والاستعداد المهارى العام للاعبين المشاركين.

وفيما يتعلق بدعم انتشار بعض الرياضات، أوصت الجلسة بضرورة الاهتمام بتنفيذ حملات ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للألعاب الفردية والألعاب الأكثر انتشارا للشباب والنشء، ودعوة الهيئات ممثلة في الأندية للبدء في تكوين فرق رسمية في الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتكوين فرق في الألعاب الباذخة حديثا مثل البادل تنس.