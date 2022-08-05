شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى إنتقال مهاجم برشلونة للدوري الإنجليزي فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن سعي الفريق فى ضم المهاجم الجابوني أوباميانج، وأكد توخيل رغبة الفريق الإنجليزي فى الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ورفض المدرب الألماني الإفصاح عن أي تفاصيل فى الوقت الحالي، حيث لا توجد روابط واضحة بين مسئولي الفريقين فى الوقت الحالي، بعد التجديد لظهير أيمن سيزار أزبيلكيوتا، وقطع الطريق أمام النادي الكتالوني فى الظفر بخدمات اللاعب الأسباني.

وأشارت المصادر من داخل النادي اللندني أن الفريق يستند فى مفاوضاته على عقد اللاعب الكبير، الأمر الذي قد يدفع الفريق لبيعه، حتي يستطيع من تسجيل صفقاته الجديدة التي تعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



أسباب رغبة الفريق الإنجليزي فى ضم اللاعب

ويري مسئولي النادي الإنجليزي أن اللاعب أفضل بديل للمهاجم البلجيكي الراحل روميلو لوكاكو، والمنتقل حديثًا لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، مما جعل الإختيار يقع فى الوقت الحالي على المهاجم الجابوني المخضرم أوباميانج.

وتري إدارة الفريق الإنجليزي أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فى الموسم الجديد، وتراهن على تألقه خلال الفترة القادمة، لا سيما أن اللاعب سبق له التواجد فى الدوري الإنجليزي لسنوات عديدة بقميص الجانرز.

فى الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول المهاجم الألماني تيمو فيرنر، والذي تسعي إدارة الإنجليزي للتخلص منه خلال الصيف الجاري، على أثر الأزمة التي صنعها مع توخيل مدرب الفريق.



كيف تري إدارة الفريق الكتالوني موقف اللاعب

مما لا شك فيه أن إدارة النادي الكتالوني لن توافق بسهولة على رحيل اللاعب خلال الصيف الجاري، بعدما وضعت الدنماركي مارتن بارايثويت والهولندي مفيس ديباي على رأس قائمة الراحلين فى الصيف الجاري.

كما أن تشافي هرنانديز قد يلجأ بالإعتماد على الثنائي أوباميانج وروبرت ليفاندوسكي كلاهما معا ضمن تشكيلته الأساسية، بعدما أعتمد على الثنائي بشكل واضح فى المعسكر الإستعدادي للفريق بالولايات المتحدة.