شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم هاتريك ورقم قياسي.. كم مرة سجل محمد صلاح في افتتاح البريميرليج؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مع فريقه لافتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، عندما يواجه فولهام الصاعد حديثًا إلى منافسات البريميرليج، السبت المقبل.



صلاح يملك رقم قياسي بالدوري الإنجليزي



ويعد صلاح، هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يُسجل في أول خمس جولات افتتاحية بشكل متتالي في الدوري الإنجليزي، منذ انتقاله إلى ليفربول من روما الإيطالي عام 2017.

ويسعى صلاح في مباراة السبت المقبل، أن يواصل تسجيله الأهداف في المباريات الافتتاحية، ليصل إلى 6 مواسم متتالية يُحرز بها الأهداف بالجولة الأولى.

أهداف صلاح في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي



وسجل النجم المصرى في أول مباراة للريدز في كل موسم من البريميرليج في الأعوام الخمس الماضية منذ انضمامه إلى النادي الإنجليزي.

وكان أول هدف يسجله صلاح في مباراة افتتاحية، يوم 12 أغسطس 2017، عندما تعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، بعدما أحرز الهدف الثالث لفريقه بالمباراة.

كما سجل محمد صلاح هدف فى فوز ليفربول على وست هام برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 أغسطس 2018 ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

وفي الموسم الثالث، واصل صلاح التسجيل في المباريات الافتتاحية، بعدما سجل هدفًا في فوز ليفربول على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت في أغسطس 2019.

وكان رابع أهداف صلاح الافتتاحية، عندما سجل ثلاثية "هاتريك"، في فوز ليفربول على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، في المباراة التي جمعتهما عام 2020.

وسجل صلاح للموسم الخامس على التوالي، عندما أحرز هدفًا في فوز فريقه ضد نوريتش سيتي، بثلاثية نظيفة بالمباراة التي جمعتهما في أغسطس بالموسم الماضي.