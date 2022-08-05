أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق الحبوب ليشمل منتجات أخرى

كييف: ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة أن أوكرانيا دعت إلى توسيع نطاق الاتفاق الذي يخفف حصار روسيا على صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى، مثل المعادن.

وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا للصحيفة "هذا الاتفاق يتعلق بالأمور اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود"، متسائلاً "ما الفرق بين الحبوب وخام الحديد؟".