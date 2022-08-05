هزة ارضية تضرب السليمانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية اليوم عند الساعة 12:7 بالتوقيت المحلي تبعد 17 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

واضاقت ان "قوتها بلغت اربع درجات وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين".

