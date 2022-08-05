انت الان تتابع خبر هزة ارضية تضرب السليمانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة ارضية في محافظة السليمانية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية اليوم عند الساعة 12:7 بالتوقيت المحلي تبعد 17 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".
واضاقت ان "قوتها بلغت اربع درجات وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين".
واضاقت ان "قوتها بلغت اربع درجات وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين".