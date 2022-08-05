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هزة ارضية تضرب السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة ارضية في محافظة السليمانية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية اليوم عند الساعة 12:7 بالتوقيت المحلي تبعد 17 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

واضاقت ان "قوتها بلغت اربع درجات وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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