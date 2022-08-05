اخبار العالم

العراق رئيسا لاتحاد غرب اسيا للشطرنج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر العراق رئيسا لاتحاد غرب اسيا للشطرنج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-05 | 14:04

العراق رئيسا لاتحاد غرب اسيا للشطرنج

المصدر:

153 مشاهدة

حصل العراق، اليوم الجمعة، على رئاسة اتحاد غرب آسيا للشطرنج، في الانتخابات التي جرت على هامش منافسات بطولة الأولمبياد العالمي.
وقدم رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التهنئة لرئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الأمير الجبوري لانتخابه رئيسا لاتحاد غرب آسيا.

وقال حمودي في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية العراقية على فيسبوك: "عبد الأمير من الشخصيات الإدارية المميزة".


واضاف:"أتمنى أن يسهم فوزه بالارتقاء برياضة الشطرنج العراقية نحو الأفضل، ومواصلة التنافس بقوة على المراكز المتقدمة في مختلف البطولات التي تشارك فيها المنتخبات العراقية".

كما حرص وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال على تهنئة ظافر عبد الأمير، مشددا على أن "فوز العراق التاريخي برئاسة اتحاد غرب آسيا للشطرنج يعد إنجازا مهما".

وتتواصل منافسات بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة جناي الهندية، وتستمر حتى العاشر من آب الجاري.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا