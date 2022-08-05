العراق رئيسا لاتحاد غرب اسيا للشطرنج

وقدم رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التهنئة لرئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الأمير الجبوري لانتخابه رئيسا لاتحاد غرب آسيا.

وقال حمودي في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية العراقية على فيسبوك: "عبد الأمير من الشخصيات الرياضية الإدارية المميزة".



واضاف:"أتمنى أن يسهم فوزه بالارتقاء برياضة الشطرنج العراقية نحو الأفضل، ومواصلة التنافس بقوة على المراكز المتقدمة في مختلف البطولات التي تشارك فيها المنتخبات العراقية".

كما حرص وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال على تهنئة ظافر عبد الأمير، مشددا على أن "فوز العراق التاريخي برئاسة اتحاد غرب آسيا للشطرنج يعد إنجازا مهما".

وتتواصل منافسات بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة جناي الهندية، وتستمر حتى العاشر من آب الجاري.

