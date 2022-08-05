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التقديم الرسمي لليفاندوفسكي يحطم رقما قياسيا في تاريخ برشلونة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-05 | 13:39

التقديم الرسمي لليفاندوفسكي يحطم رقما قياسيا في تاريخ برشلونة (فيديو)

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الخليج 365 – رياضة
قدم نادي برشلونة، مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تم التعاقد معه مؤخرا من نادي بايرن ميونخ، لجماهيره في ملعب كامب نو" صباح اليوم الجمعة.

وحضر التقديم أكثر من 57 ألف مشجع في مدرجات الملعب، ليكون هذا أكبر عدد لحضور تقديم لاعب جديد في تاريخ برشلونة.

 

ويعتبر من بين أكثر الأعداد الذين حضروا لتقديم لاعب في العموم، حيث يتصدر تقديم كلاعب لريال مدريد القائمة بـ 75 ألف مشجع.

 

وخلال تقديمه إلى الجماهير على أرض الملعب، ظهر مهاجم برشلونة الجديد بالقميص رقم 9 مع البرسا، في دلالة على أنه سيحصل على الرقم من زميله ممفيس ديباي.

 

وارتدى ليفاندوفسكي القميص رقم 12 مع البلوغرانا مع بداية انضمامه للفريق عندما شارك في المعسكر التحضيري للموسم الجديد بالولايات المتحدة.

 

وارتدى ليفا القميص رقم 12 في مباريات الفريق الودية أمام أندية ويوفنتوس ونيويورك ريد بولز.

 

يذكر، أن العديد من التقارير في الساعات الأخيرة كشفت أن ممفيس ديباي، الذي يرتدي القميص رقم 9 مع النادي الكتالوني، قد تواصل مع برشلونة من أجل فسخ تعاقده مع الفريق.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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