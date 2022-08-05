الحلبوسي يبد ي موقفه من دعوة الصدر لانتخابات مبكرة - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أبدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، موقفه من دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا اليها مقتدى الصدر".



وتابع، "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".