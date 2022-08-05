الأعلى في البنوك.. كيف تحصل على عائد 1500جنيه سنويًا على كل 10 آلاف جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ينفرد بنك ناصر الاجتماعي بطرح شهادتي ادخار ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة مرتفع هوالأعلى على مستوى الجهاز المصرفي ومتاحة بدورية صرف عائد مختلفة حسب رغبة كل عميل، ويصل عائدها السنوي المستحق سنويا ما يعادل أو فوق 1500 جنيه على كل 10 آلاف جنيه حسب الشهادة.

ويطرح بنك ناصر شهادتين بسعر فائدة ثابتة مرتفع يصل على أحدهم إلى 15% سنويا وهي متاح لكافة العملاء من سن 16 عاما إلى فوق، والأخرى يصل العائد السنوي إلى 15.25% ولكن متاحة لكبار السن فقط من 60 عاما إلى أكثر وتطرح تحت اسم (رد الجميل).

ويبيع بنك ناصر الإجتماعي أي شهادة للجمهور من أول ألف جنيه ومضاعفاته، ويتيح دوريات صرف عائد متباينة شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي حسب رغبة العميل.

وجاء بنك ناصر الإجتماعي على رأس البنوك في صرف أعلى سعر فائدة مرتفع على الشهادات بعد قرار بنكا الأهلي ومصر بوقف شهادة 18% سنويا ذات آجال سنة نهاية شهر مايو الماضي بعد ما جمعت الحصيلة المستهدفة 750 مليار جنيه في 71 يوما من طرحها أمام المواطنين.

وتحظى شهادات الادخار بإقبال كبير من الجمهور لاستثمار فائض أموالهم بطريقة أمن ودون مخاطرة وخاصة من الأفراد مثل (الموظفين وربات المنازل و أصحاب المعاشات) لانتظام دورية صرف العائد الذي يعينهم بشكل أساسي على سداد تكاليف المعيشة.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل العائد المستحق ودورية صرفه على الشهادتين المطروحة في بنك ناصر الإجتماعي بسعر فائدة هى الأعلى مع تثبيت 10 آلاف جنيه كمثال لحساب نسبة العائد.

أولا- شهادة (رد الجميل):

لكبار السن من سن 60 عاما إلى فوق ويتراوح سعر الفائدة سنويا بين 14.25% شهري، و15.25% حسب دورية صرف العائد كما سيتم تناوله.

حجم العائد المستحق على على شهادة رد الجميل على كل 10 آلاف جنيه: يستحق عائد 1500 جنيه و25 جنيها على دورية صرف العائد السنوي، أو 1400 جنيه و25 جنيها على دورية صرف العائد شهري.

ثانيا- شهادة متاحة لكافة الجمهور:

بسعر فائدة سنوي يصل إلى 15% ومتاحة لكافة الجمهور من أول 16 عاما.

حجم العائد المستحق حسب دورية صرف العائد: يصرف 1400 جنيه سنويا في حال دورية صرف العائد شهري، أو 1400 و25 جنيها لدورية صرف العائد ربع سنوي، أو 1500 جنيه لدورية صرف العائد سنوي.