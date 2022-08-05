بالأسماء.. وصول 148 بطاقة تموينية جديدة لجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، عن وصول 148 بطاقة تموين ذكية جديدة، "بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي"، إلى المديرية.

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه وصل للمديرية 148 بطاقة تموينية جديدة للمواطنين بكافة مدن المحافظة، بواقع 74 بطاقة بمدينة طور سيناء، و26 بطاقة بمدينة رأس سدر، و11 بطاقة بمدينة شرم الشيخ، و4 بطاقات بمدينة أبوزنيمة، و9 بطاقات بمدينة أبورديس، و12 بطاقة بمدينة دهب، و9 بطاقات بمدينة سانت كاترين، 3 بطاقات بمدينة نويبع.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أنه جاري البدء في تسليم هذه البطاقات التموينية الجديدة للإدارات التموينية بكافة مدن المحافظة، تمهيدًا تسليمها للمنتفعين عن طريق مكاتب التموين والإدارات الفرعية بالمدن، وجرى التأكيد على مسئولي التموين بالإدارات التموينية بجميع المدن، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها لمستحقيها من المواطنين.