5 شباب ابتلعتهم بيّارة.. المنوفية تستعد لتشييع ضحايا "اللبيشة"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

يستعد أهالي قرية اللبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بعد قليل، لتشييع جثامين خمسة شباب لقوا حتفهم في ساعة متأخرة من ليل أمس، إثر سقوطهم جميعّا داخل بيارة صرف بعدما استنشقوا غاز سام داخل البيارة تسببت في تعرضهم للإغماء ووفاتهم.

هذا وتواجد نحو ألفي شخص بمحيط مسجد "السادات" بوسط قرية اللبيشة لأداء صلاة الجمعة، ومن المقرر تشييع جثامين الشباب الخمسة إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية فور انتهاء صلاة الجنازة، حيث أنهى الأهالي إجراءات الدفن من مستشفى أشمون العام وذلك عقب استصدار تصريح الدفن من النيابة العامة بأشمون.

وكانت قرية اللبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهدت في الثانية عشر منتصف ليل الجمعة سقوط خمسة شباب تباعًا داخل بيارة للصرف الصحي، وكلما حاول أحدهم إنقاذ سابقه استنشق غازًا قاتلاً وسقط بها ليلقى حتفه، وتمكن فريق من المسطحات انتشال الجثامين الخمسة ونقلهم إلى مشرحة المستشفى العام بأشمون تحت تصرف النيابة العامة لعرضهم على الطب الشرعي.