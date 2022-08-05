مقرب من الصدر يجدد الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ)

جدد خطيب شيعي مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال مهند الموسوي أمام آلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال خطبة صلاة الجمعة الموحدة، التي أقيمت في ساحة الاحتفالات الكبرى وسط المنطقة الخضراء الحكومية، "هبوا لطلب الإصلاح في وطنكم عراق الجهاد والربيع الاصلاحي ولاتفوتوا الفرصة للخلاص من الفاسدين".

وأضاف "إننا نعلن تضامنا مع مطالب الزعيم مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة".

وحث العراقيين على "المشاركة في الخلاص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة وعلى الجميع العمل من أجل خلاص العراق والتضحية من أجل الوطن والحياة الكريمة لأن حب الوطن يحتاج إلى التضحيات ".

وذكر ان المرجعية الشيعية العليا في العراق تتضامن مع مطالب الشعب وأغلقت أبوابها بوجه السياسيين وتقف مع الشعب بعد أن انعدمت الثقة بين الشعب والسياسيين".

وتعد هذه الصلاة هي الثانية من نوعها التي دعا إليها الصدر منذ منتصف شهر يوليو الماضي، وتتزامن مع دخول حركة الاحتجاجات لاتباع الصدر يومها السابع داخل مبنى البرلمان العراقي للمطالبة بحله وإجراء إنتخابات مبكرة والقصاص من الفاسدين ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.