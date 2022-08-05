دعوات داخلية في بريطانيا للتحرك لمنع تحول جدري القرود إلى مرض متوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ)

طالبت مجموعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا (إل جي بي تي)، من مختلف الأطياف السياسية، الحكومة البريطانية بتعزيز جهود مكافحة مرض جدري القرود، حتى لا يصبح "مرضا متوطنا" في البلاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت حالة طوارئ صحية عامة بشأن الفيروس –الذي ظهر في أغلبية الحالات حتى الآن لدى المثليين والرجال ثنائي التوجه الجنسي وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. وجاء الإعلان بعدما دعت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إلى حالة طوارئ عالمية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن سلطات الصحة البريطانية دعت إلى الهدوء، ولكن أعضاء بالحكومة دعوا وزير الصحة ستيف باركلي إلى التحرك حيث إن جدري القرود "يثيرا خوفا وقلقا حقيقيين" داخل مجتمعات المثليين.

وجاء في خطاب موجه لباركي، ويحمل توقيع فئات "إل جي بي تي"، أو مجتمع الميم، من أحزاب المحافظين والعمال والديمقراطيين الليبراليين والخضر والحزب الوطني الاسكتلندي: "نحن فئات إل جي بي تي. من مختلف الأحزاب السياسية، متحدون في مطالبة الحكومة التعامل مع تفشي جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة".

وأضاف الخطاب "لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح جدري القرود مرضا متوطنا في المملكة المتحدة".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، "جرى إعطاء الآلاف من جرعات لقاح جدري القرود بالفعل ويعمل جهاز الصحة الوطني على دعوة هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة".