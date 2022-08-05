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رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة

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اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس عن صدور الموافقة الملكية على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة.

 

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة بزوار المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.

 

وأضاف: "الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم".

 

يذكر أن رئاسة الحرمين الشريفين وضعت يوم الثلاثاء 1 جويلية 2020، لأول مرة، حواجز حول الكعبة المشرفة، تطبيقًا لتعليمات المركز الوطني للوقاية من ، ومن ضمنها منع لمس الحجاج والمعتمرين الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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