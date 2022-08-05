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من يحل محل الموظف القيادى فى حال غيابه عن العمل؟ القانون يجيب

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القاهرة - سامية سيد - حددت  المادة 34 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أحقية الموظف بالأقدمية في أن يحل محل محل الادارة المباشرة حال غيابه.. وجاء نص المادة كالتالى:

 

مادة (٣٤):

عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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