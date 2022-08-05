شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يفتح النار على رونالدو: لا أحد يريده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال الجدل قائما على موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بقاءه في فريق مانشستر يونايتد أو الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد

وكان قد أبلغ رونالدو إدارة اليونايتد برغبته في الرحيل خاصة بعد أن فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والاكتفاء باللعب في الدوري الأوروبي وهو ما يرفضه صاروخ ماديرا الذي يرغب في مواصلة أرقامه القياسية بدوري أبطال أوروبا.

نجم ليفربول يثير الجدل حول رونالدو

ومن جانبه، شن نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر هجوما حادا على رونالدو بسبب الأزمة الأخيرة له مع فريقه مانشستر يونايتد.

تصريحات جيمي كاراجر عن رونالدو

وصرح أسطورة ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة مترو البريطانية:"دائما ما كنت أشعر أنص فقة رونالدو هي صفقة غريبة، وكنت أعلم أن هذا الموقف سيأتي حتى لو قدم أفضل شئ له مع مانشستر يونايتد".

وأضاف:"رونالدو قام بتوقيع عقد لمدة عامين وهو ما لم اصدقه، فهو الآن في مرحلة جديدة له وليس نفس اللاعب الذي كان يقدم اداء مختلف السنوات الماضية، استمرت مسيرته حتى الآن ولفترة أطول لأنه لاعب رائع".

وأكمل:"الحقيقة أن رونالدو الآن أصبح 37 أو 38 عاما، فهو ليس نفس اللاعب الذي يجب أن يتهافت عليه الجميع، على الرغم من أنه لا يزال يسجل الأهداف ولكنه تغير وتراجع مستواه ولا يوجد ناد آخر في أوروبا يريد التعاقد معه، قد أكون مخطئا لكن هذه هي الحقيقة في نظري".

وأختتم قائلا:"أعتقد أن لا أحد يريده الآن، حتى لو سألتم تين هاج فسيكون لا يريده هو الآخر وغير متأكد أيضا أن غرفة الملابس هي الأخرى تريد النجم البرتغالي".