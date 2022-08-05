شكرا لقرائتكم خبر عن 90 طلبا خدميا واستخدام 28 أداة رقابية حصاد النائبة رشا فايز فى دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة رشا فايز كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 28 أدوات رقابية

- كلمة داخل الجلسة

- المشاركة فى 47 جلسة عامة

- 137 ظهورا إعلاميا

- 86 حضورا باللجان النوعية

- المشاركة فى 45 ندوة وفعالية

- المشاركة فى 93 زيارة

- 90 طلبا خدميا