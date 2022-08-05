شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قضايا فى المحور الاقتصادى حددها مجلس أمناء الحوار الوطنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، ومن المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

وجاء من ضمن اللجان النوعية و قضايا لجنة المحور الاقتصادى، الآتى:

1- التضخم وغلاء الأسعار

2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى

3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية

4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

5- الصناعة

6- الزراعة والأمن الغذائي

7- العدالة الاجتماعية