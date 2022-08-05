قطع مياه الشرب عن 10 مناطق بأسوان لمدة 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانا أفادت فيه بقطع مياه الشرب، اليوم الجمعة، عن 10 مناطق هناك لمدة 10 ساعات.

وجاء نص البيان "نظرا لصيانة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، خزان محطة مياه الشيخ عبد الله بدراو، وهو الأمر الذى يترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية قرى بنبان بحرى – بنبان الجديدة – المنصورية الجديدة" وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا السبت".

واستكمل البيان:"تهيب الشركة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان".