تراجع أسعار البيض في الأسواق.. وزيادة في اللحوم والدواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تراجعت أسعار كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق، مقارنة بأسعار أمس، بيتما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن.

ويرصد الخليج 365 أسعار اللحوم والدواجن والبيض في الأسواق، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 36.11 جنيه، بتراجع 5 قروش.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 47.5 جنيه، بزيادة 1.7 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 53.42 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

أسعار البيض

كرتونة البيض "30 بيضة": 65.16 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 70.54 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.63 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 152.45 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 161 جنيهًا، بزيادة 2 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 162.4 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.