وسط انشغال العالم بحرب أوكرانيا.. الجوع يهدد حياة 900 ألف شخص في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ)

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم تماما بالحرب الروسية على أوكرانيا، وبعد أكثر من عقد من الصراعات في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تراجع التمويل بقوة في مواجهة أزمة إنسانية شديدة بالمنطقة، مما يهدد حياة حوالي 900 ألف شخص، بحسب مسؤول في منظمة دولية تعمل بالمنطقة.

وقال قادر إيسالي، مدير العمليات لدى "التحالف الدولي للعمل الطبي"، إن هناك 3ر38 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أنحاء غرب أفريقيا، جميعهم في منطقة الساحل ، المجاورة للصحراء الكبرى. وأشار إلى توفير 3ر1 مليار دولار فقط حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، من إجمالي 8ر3 مليار المنطقة في حاجة ماسة إليها. واستشهد المسؤول إلى أحدث البيانات المتاحة في هذا الشأن.

كما لفت إيسالي في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء في وقت متأخر أمس الخميس، إلى وجود "حالة فتور بين الجهات المانحة"، وقال إن الوضع في شمال غرب نيجيريا، وفي النيجر هو الأسوأ منذ عام 2005.

وأوضح، أن المجاعة في منطقة الساحل هي إحدى القضايا التي لم تتلق اهتماما في أفريقيا خلال العام الجاري، حيث ابتليت القارة بأسوء موجة جفاف تضرب منطقة القرن الأفريقي منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى الصراع في إثيوبيا، وتراجع معدلات سقوط الأمطار في مدغشقر لأربعة مواسم متتالية.

كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى قفزة كبيرة في أسعار المواد الغذائية العالمية، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من المصادر الرئيسية للحبوب وزيت الطعام والأسمدة في العالم.

وتوقع إيسالي أن يسوء الحال العام المقبل، حيث من المنتظر تراجع كميات المحاصيل في منطقة الساحل.