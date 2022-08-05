أنصار الصدر يستعدون لإقامة صلاة موحدة بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ)

تشهد ساحة الاحتفالات الكبرى وسط المنطقة الخضراء الحكومية ظهر اليوم الجمعة، صلاة الجمعة الموحدة، التي دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أتباعه في بغداد وأربع محافظات عراقية أخرى.

وتعد هذه الصلاة هي الثانية من نوعها التي دعا إليها الصدر منذ منتصف شهر يوليو الماضي، حيث أقيمت الأولى في شارع الفلاح وسط حي الصدر الشيعي بمشاركة شعبية غفيرة.

واتخذت السلطات العراقية وسرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر إجراءات أمنية مشددة والقيام بأوسع حملة لتنظيف الساحة وتهيئتها لإقامة الصلاة الموحدة.

كما اتخذت إجراءات أمنية مشددة في جميع الشوارع والساحات المؤدية إلى المنطقة الخضراء الحكومية، وإغلاق عدد من الجسور أمام حركة السيارات لتسهيل وصول المصلين.

ودعا الصدر أتباعه إلى التقيد بتعليمات الأجهزة الأمنية وعدم الانتشار في شوارع المنطقة الخضراء الحكومية، و أن تقتصر حركة المصلين داخل الساحة ومن ثم مغادرة المكان.

كما دعا الصدر أنصاره في محافظات النجف وكربلاء وبابل وواسط، إضافة إلى بغداد إلى المشاركة في أداء الصلاة الموحدة.

وتأتي إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد بالتزامن مع دخول حركة الاحتجاجات لأتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يومها السابع داخل مبنى البرلمان العراقي، للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء إنتخابات مبكرة والقصاص من الفاسدين ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتعد ساحة الاحتفالات الكبرى التي افتتحت مطلع ثمانينات القرن الماضي، من قبل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من أكبر ساحات الاستعراضات العسكرية في العراق، حيث تضم قوس النصر ومدرجات لجلوس الضيوف وقاعات جانبية وصالات للاستراحة وصالة سينما ومسرح وحدائق كبيرة وبحيرة مائية، وتقع هذه الساحة إلى جوار نصب الجندي المجهول.

وسبق لهذه الساحة أن شهدت أكبر كرنفالات الفرح والابتهاج في العراق، بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في الثامن من أغسطس عام 1988 حيث فتحت أبوابها أمام العراقيين لإقامة احتفالات عفوية استمرت أياما.