كوناتي يغيب عن بداية الموسم عن ليفربول بسبب الإصابة

لندن: أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس أن قلب الدفاع إبراهيما كوناتي سيغيب عن بداية الموسم الجديد بعد إصابته في مباراة ودية أمام ستراسبورج مطلع الأسبوع الحالي.

وخرج الدولي الفرنسي البالغ عمره 23 عاما مصابا بعد تلقيه ضربة في الشوط الثاني من الخسارة 3-صفر أمام الفريق الفرنسي.

وكتب كوناتي على انستجرام “للأسف سأغيب لبعض الوقت لكن الفترة لن تكون طويلة.

“أبذل قصارى جهدي حاليا للعودة أكثر قوة لدعم زملائي”.

وخاض كوناتي 29 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي منذ انضمامه من رازن بال شبورت لايبزيج في مايو أيار 2021 حيث احتل فريق المدرب يورجن كلوب المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز وبلغ نهائي دوري الأبطال.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري أمام مضيفه فولهام الصاعد حديثا يوم السبت.