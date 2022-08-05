بايدن: حكم روسيا على نجمة كرة السلة غرينر بالسجن 9 سنوات «غير مقبول»

الرئيس جو بايدن (أ ف ب).

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن الحكم على نجمة كرة السلة بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات بتهم مخدرات في روسيا «غير مقبول»، ودعا موسكو إلى الإفراج عنها على الفور.

وقال بايدن في بيان «اليوم، صدر على المواطنة الأميركية بريتني غرينر حكم بالسجن وهذا تذكير آخر بما يعرفه العالم بالفعل: روسيا تحتجز بريتني ظلماً».

وأضاف «إنه أمر غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق».