04 أغسطس , 2022
الرئيس جو بايدن (أ ف ب).
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن الحكم على نجمة كرة السلة بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات بتهم مخدرات في روسيا «غير مقبول»، ودعا موسكو إلى الإفراج عنها على الفور.
وقال بايدن في بيان «اليوم، صدر على المواطنة الأميركية بريتني غرينر حكم بالسجن وهذا تذكير آخر بما يعرفه العالم بالفعل: روسيا تحتجز بريتني ظلماً».
وأضاف «إنه أمر غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق».
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: حكم روسيا على نجمة كرة السلة غرينر بالسجن 9 سنوات «غير مقبول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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