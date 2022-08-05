بلاسخارت تصل مكتب الصدر في الحنانة - عاجل

وقال مراسلنا، إن "الممثلة الأممية جينين بلاسخارت وصلت إلى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بوصول ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت إلى محافظة النجف".



وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "سبب الزيارة يأتي لبحث الأوضاع السياسية والأزمة الحالية في العراق".